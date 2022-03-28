Глава РАН: В Улан-Удэ для расшифровки рукописей начали применять искусственный интеллект

Собрание древних восточных рукописей из фонда Института монголоведения, буддологии и тибетологии в Улан-Удэ начали расшифровывать с применением искусственного интеллекта и программы глубокого обучения. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным Сергеев отметил, что у профессионалов уходят десятилетия на самостоятельную расшифровку одного тома тибетских рукописей, которых в хранилище насчитывается сотни тысяч.

«Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов. Теперь мы это ставим на поток, всё это цифруется, и дальше машина расшифровывает», — заявил глава РАН.

По мнению Сергеева, в будущем таким же образом можно будет расшифровать рукописи на любом древнем языке.

«И дальше, если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой язык древний, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тыс. памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать», — подчеркнул Сергеев.