Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом во время онлайн-планерки, которую проводил руководитель региона Александр Хинштейн. На это обратил внимание Телеграм-канал Mash.

Губернатор поинтересовался у чиновника, как обстоят дела с перебоями в подаче воды в селе Любимовка возглавляемого им района. Тот после этого пожелал неназванному адресату не беспокоить его – с использованием обсценной лексики. Планерка при этом транслировалась в Сети.

Осознав ситуацию, глава муниципалитета заявил, что микрофон у него не работал, из-за плохой связи он не услышал вопроса Хинштейна, а его матерная реплика была адресована третьему лицу, находившемуся в кабинете.

После того как связь наладилась и Зайцев все-таки рассказал о ситуации с водой в Любимовке, Хинштейн пообещал обсудить его поведение позже.

«Не будем сейчас углубляться. Отдельно разберемся с главой, что у нас со связью и что с отдельными услышанными нами комментариями», – сказал курский губернатор.