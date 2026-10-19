Глава пункта отбора рассказал, в какие войска по контракту можно попасть из РТ

Татарстан уже пятый год планово выполняет задания по набору на контрактную службу, но главное его отличие от других субъектов – это широкий круг направлений. Об этом на пресс-туре в центре «Батыр» рассказал начальник пункта отбора Андрей Козлов.

«Кроме нашей основной задачи – восполнять состав группировки, мы можем направлять кандидатов в части, выполняющие задачи Африканского корпуса. Также направляем в части Войск беспилотных систем, где действует спецконтракт, такие же условия предлагаем на должности по медицинским специальностям», – рассказал начальник пункта отбора.

Особые условия спецконтракта, по его словам, одинаковы для Войск беспилотных систем и для медиков: год службы с возможностью продления либо увольнения, невозможность перевода в другие части и подразделения, а также обязательное обучение сроком в два месяца.

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.