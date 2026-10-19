news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 19 октября 2026 13:29

Глава пункта отбора рассказал, в какие войска по контракту можно попасть из РТ

Читайте нас в

Татарстан уже пятый год планово выполняет задания по набору на контрактную службу, но главное его отличие от других субъектов – это широкий круг направлений. Об этом на пресс-туре в центре «Батыр» рассказал начальник пункта отбора Андрей Козлов.

«Кроме нашей основной задачи – восполнять состав группировки, мы можем направлять кандидатов в части, выполняющие задачи Африканского корпуса. Также направляем в части Войск беспилотных систем, где действует спецконтракт, такие же условия предлагаем на должности по медицинским специальностям», – рассказал начальник пункта отбора.

Особые условия спецконтракта, по его словам, одинаковы для Войск беспилотных систем и для медиков: год службы с возможностью продления либо увольнения, невозможность перевода в другие части и подразделения, а также обязательное обучение сроком в два месяца.

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

#Военная служба по контракту — Твой выбор
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Старт производства нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

Старт производства нового электрического кроссовера EVOLUTE i-SKY

19 октября 2026

Зарубин рассказал, почему Путин показал кулак на форуме «Деловая Россия»

18 октября 2026
Новости партнеров