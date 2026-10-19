Глава пункта отбора рассказал, почему контракт с Минбороны лучше заключать в РТ

В Татарстане выплата по контракту составляет 2,5 млн рублей, еще 400 тыс. выплачивает Министерство Обороны, тогда как в ряде других регионов выплата меньше. Об этом на пресс-туре в центре «Батыр» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

«Региональная выплата по республике – 2,5 млн рублей, тогда как в ряде других регионов она значительно меньше, где-то 400 тысяч, где-то миллион. Поэтому человек получает большую выплату, которую может оставить семье, поддержать близких, а также потратить ее на дополнительное снаряжение, чтобы более комфортно проходить военную службу», – рассказал Андрей Козлов.

Помимо самой выплаты, кандидатам из других регионов оплачивают покупку билетов, сопровождение и проживание в Казани на время оформления. Это, по его словам, также упрощает и ускоряет процедуру оформления.

«Те отзывы, которые мы получаем от контрактников из Татарстана, передаются дальше, другим людям. Кандидаты понимают, что в Казань можно приехать, оформиться и получить больше выгоды и возможностей для дальнейшего прохождения военной службы», – отметил Андрей Козлов.

Суммарно, подписав контракт в Татарстане, новоиспеченный военнослужащий получает 2,9 млн рублей.

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.