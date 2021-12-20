Фрадков: Обслуживаем более 70 процентов предприятий из реестра Минпромторга

Более 70 процентов предприятий, относящихся к реестру Минпромторга, стали клиентами Промсвязьбанка, заявил его глава Петр Фрадков. На сегодня лимит финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса составляет 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При этом как минимум 800 миллиардов — это так называемая льготная ставка, это 5–5,5 процента годовых. В этом смысле мы выполняем эту функцию и задачу, которую Вы ставили, не только о снятии санкционных рисков с банковской системы в целом, а о предоставлении льготного финансирования предприятиям отрасли», — доложил руководитель компании на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что банк на сегодня обслуживает практически 70 процентов всех госконтрактов, которые подписаны со стороны Министерства обороны в качестве госзаказчика.

«Это достаточно большой объем. В лучшие времена уполномоченные банки обслуживали где-то 40 процентов. То есть это большой объем — где-то около 40–47 тысяч операций в день. При этом — для нас принципиально важно — мы обеспечиваем стопроцентную бесперебойность», — подчеркнул Фрадков.