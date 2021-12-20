Глава Промсвязьбанка: 50 тысяч семей военнослужащих получили ипотеку

Компания Промсвязьбанк является самой крупной организацией в банковской системе по предоставлению военной ипотеки. Об этом заявил ее руководитель Петр Фрадков, передает пресс-служба Кремля.

«Мы являемся абсолютными лидерами по предоставлению в банковской системе подобного вида услуги, 82 миллиарда рублей сейчас наш портфель военной ипотеки. Буквально за последнее время 50 тысяч семей военнослужащих получили соответствующую поддержку», — сказал Фрадков на встрече с Президентом РФ Владмиром Путиным.

Он отметил, что банк «держит» порядка 45 процентов рынка планирует и дальше укреплять свои позиции.

«Понятно, что это наша основная функция, я имею в виду обслуживание оборонки, но для нас принципиально важно, и то решение, которое было принято изначально, мы продолжаем развиваться как универсальный банковский институт. Вот это очень важно, что мы попытались нащупать эту модель, когда, выполняя специальные задачи, мы остаемся эффективным рыночным институтом и растем как банк. За последнее время мы достаточно сильно выросли», — доложил глава организации.

По словам Фалькова, объем активов банка составляет 3,7 триллиона рублей, а сама организация находится на уверенном 6 месте в банковской системе.

Российский лидер, в свою очередь, обратил внимание на рост прибыли Промсвязьбанка.

«Прибыль — тоже один из наших важных показателей, мы на него ориентируемся», — подтвердил докладчик.