Глава Приволжского управления Ростехнадзора доложил о подготовке к отопительному сезону

Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ доложил о контрольных мероприятиях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Азат Мубаракшин сообщил о сроках выдачи паспортов готовности к отопительному сезону. Для потребителей тепловой энергии — не позднее 15 сентября; для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — не позднее 1 ноября; для муниципальных образований — не позднее 15 ноября.

На сегодня в Татарстане насчитывается 140 теплоснабжающих организаций с 2537 объектами (поднадзорные объекты, участвующие в подготовке к отопительному периоду). Поднадзорными являются и 5 организаций (с 10 объектами), осуществляющих производство электроэнергии.

В составе муниципальных комиссий проверено 72 организации, 443 котельных (выявлено 1602 нарушения).

В соответствии с поручением Правительства РФ проверено 15 организаций, 210 котельных (выявлено 737 нарушений).

Что касается теплопотребителей социально значимых объектов здравоохранения и социальной защиты, из 156 объектов со стационарным пребыванием граждан проверено 83, выявлено 617 нарушений.