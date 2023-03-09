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Глава Приднестровья заявил о ликвидации террористической сети, созданной СБУ
В Приднестровье ликвидирована террористическая сеть, созданная Службой безопасности Украины. Она готовила террористический акт на территории непризнанной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
«Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была [создана] здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остается открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье», — подчеркнул он.
По словам Красносельского, Приднестровье готовит обращение в СБ ООН, а также в ОБСЕ и к участникам переговоров по урегулированию — с призывом обеспечить безопасность в республике.
Лидер Приднестровья подчеркнул, что теракт готовился СБУ. «Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была [создана] здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остается открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье», — заметил он.
В заключение Красносельский добавил, что на левом берегу Днестра обнаружено убежище, в котором находились более 25 тыс. украинских беженцев.
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