Глава Приднестровья заявил о ликвидации террористической сети, созданной СБУ

В Приднестровье ликвидирована террористическая сеть, созданная Службой безопасности Украины. Она готовила террористический акт на территории непризнанной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

«Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была [создана] здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остается открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье», — подчеркнул он.

По словам Красносельского, Приднестровье готовит обращение в СБ ООН, а также в ОБСЕ и к участникам переговоров по урегулированию — с призывом обеспечить безопасность в республике.

Лидер Приднестровья подчеркнул, что теракт готовился СБУ. «Мы обезвредили всех: ту сеть, которая была [создана] здесь, в Приднестровье. На сегодняшний день остается открытым один вопрос — это уровень принятия решения о совершении террористического акта в Приднестровье», — заметил он.

В заключение Красносельский добавил, что на левом берегу Днестра обнаружено убежище, в котором находились более 25 тыс. украинских беженцев.