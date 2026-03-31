Гендиректор СИБУРа: Первейший фокус сейчас на пострадавших и их родственниках

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов прокомментировали случившееся сегодня на предприятии.

«Общее количество людей, которые обратились за медицинской помощью – 68 человек. Из них госпитализированы 21, два человека в тяжелом состоянии. К сожалению, не обошлось без потерь. Двух человек, сотрудников предприятия, мы потеряли. На сегодняшнюю минуту пожар локализован. Ведется взаимодействие со службами оперативного реагирования. Хотел бы поблагодарить их за совместную работу», — рассказал Марат Фаляхов.

По словам Михаила Карисалова, первейший фокус сейчас на работе с пострадавшими и их родственниками.

«Сейчас с Маратом Иниловичем будем в больнице, находимся на прямой связи с врачами. Хорошо, что большая часть обратившихся это про небольшие порезы, ушибы. Медики отработали здесь достойно.

Непосредственно в больницах сейчас находится 21 человек. Это сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы. По ним, конечно, ситуация в прямом смысле слова, в руках медиков. Мы тоже приложим все усилия.

Хочу присоединиться к словам благодарности. Уже разговаривали сегодня с коллегами, которые прибыли из Казани, помощь направлена сюда Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, за что ему большое спасибо. Сейчас проводили работу с сотрудниками МЧС, республиканского Минздрава. Могу только от себя сказать, что так же, как и СИБУР, региональные и федеральные службы мобилизованы максимально.

Основной фокус сегодня это, конечно, отработать с людьми и ликвидировать последствия там, где возможно. Безусловно, будем работать с родственниками погибших. И разбираться в причинах того, что произошло.

Общая мощность предприятия составляет порядка трех миллионов тонн продукции в год. На остановленное сегодня производство приходится около 6% от общего объема, т.е. около 180 тыс. тонн в год. Но фокус сейчас не на тоннах, а, повторю, на людях», — сказал Карисалов.