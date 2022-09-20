Глава поселка Васильево Эльдар Халиуллин ушел в отставку

Глава поселка городского типа Васильево в Зеленодольском районе Татарстана Эльдар Халиуллин покинул пост главы по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Вопрос об отставке был решен на сессии депутатов поселка.

Эльдар Халиуллин более семи лет работал руководителем исполкома Васильево, в 2019 году возглавил поселок. Временно исполнять обязанности главы назначен депутат, руководитель Зеленодольского лесничества Наиль Абдуллин.

«Эльдар Курбангалиевич, безусловно, специалист высокого класса, на посту главы он проявил себя достойно. Но он остается депутатом местного Совета, а значит, в нашей команде», — сказал заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин.

В администрации Зеленодольского района «Татар-информу» уточнили, что отставка Эльдара Халиуллина стала для многих неожиданностью. «Он так решил. Куда дальше — не уточнил», — отметили в администрации.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев охарактеризовал Эльдара Халиуллина как профессионала своего дела, который всегда болел душой за поселок. «Наши двери всегда открыты для Эльдара Курбангалиевича», — отметил он.

Напомним, что Эльдар Халиуллин в 2019 году стал пятым избранным главой за два года — 2018-й и 2019 год.