Глава поселения в Зеленодольском районе подписал контракт и ушел на СВО

Глава Айшинского сельского поселения Зеленодольского района Радик Галявиев отправился на СВО, сообщает администрация Зеленодольска в своем Telegram-канале.

Радику Галявиеву 57 лет. С 2017 Радик Галявиев года занимал должность главы Айшинского сельского поселения. Отмечается, что глава поселения подписал контакт в начале сентября.

«Он настоящий руководитель и патриот. Принял решение отправиться в зону проведения социальной военной операции, прямо обозначил мне свою позицию, я его в этом решении поддержал», – отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Депутатские полномочия Радик Галявиев не складывал, в поселении назначен временно исполняющий обязанности главы на неосвобожденной основе.