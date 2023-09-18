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Глава поселения в Зеленодольском районе подписал контракт и ушел на СВО
Глава Айшинского сельского поселения Зеленодольского района Радик Галявиев отправился на СВО, сообщает администрация Зеленодольска в своем Telegram-канале.
Радику Галявиеву 57 лет. С 2017 Радик Галявиев года занимал должность главы Айшинского сельского поселения. Отмечается, что глава поселения подписал контакт в начале сентября.
«Он настоящий руководитель и патриот. Принял решение отправиться в зону проведения социальной военной операции, прямо обозначил мне свою позицию, я его в этом решении поддержал», – отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Депутатские полномочия Радик Галявиев не складывал, в поселении назначен временно исполняющий обязанности главы на неосвобожденной основе.
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