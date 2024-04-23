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Глава поселения в Заинском районе предстанет перед судом за растрату 100 тыс.
В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 63-летнего главы Поповского сельского поселения Заинского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следствия, в 2021-2023 годах мужчина на основании собственных заявлений о выделении материальной помощи к отпуску, обучение дочери, компенсацию за приобретение запчастей для служебного автомобиля, вопреки установленным правилам, получил из бюджета поселения около 100 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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