Глава поселения в Заинском районе предстанет перед судом за растрату 100 тыс.

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении 63-летнего главы Поповского сельского поселения Заинского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в 2021-2023 годах мужчина на основании собственных заявлений о выделении материальной помощи к отпуску, обучение дочери, компенсацию за приобретение запчастей для служебного автомобиля, вопреки установленным правилам, получил из бюджета поселения около 100 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.