Глава поселения в Менделеевском районе РТ сложил полномочия

На деловом понедельнике в Менделеевске глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев сообщил о кадровых перестановках в муниципальном образовании.

После десяти лет работы на посту главы Тихоновского сельского поселения Алексей Карманов принял решение уйти на заслуженный отдых.

«Алексей Михайлович – подполковник полиции в отставке. За время своей работы он добился значительных результатов в социально-экономическом развитии поселения. Благодаря его усилиям жизнь местных жителей существенно изменилась к лучшему», – заявил Радмир Беляев.

На прошлой неделе, 13 марта, состоялось внеочередное заседание Совета Тихоновского сельского поселения, на котором депутаты приняли отставку Карманова. Исполняющей обязанности главы поселения назначена Алсу Гараева.

Алсу Гараева родилась в Елабуге 9 января 1982 года. Окончила Казанский государственный университет в 2004 году по специальности «юриспруденция». Работала юристом в «Автоградбанке» (Набережные Челны), специалистом по недвижимости в ипотечном агентстве. Последним местом работы была должность начальника договорного отдела в МБУ «Централизованная бухгалтерия». Проживает в селе Тихоново, замужем, воспитывает двух дочерей.

Местные власти выразили уверенность в том, что опыт и профессиональные навыки Алсу Голусовны помогут ей успешно справляться с новыми обязанностями. «Давайте пожелаем ей успехов в новой должности», – пожелал Беляев.