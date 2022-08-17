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Политика
17 августа 2022  12:41

В Польше заметили желание Германии «откусить» приграничный кусок страны

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Германия собирается «тем или иным образом вернуть» свои бывшие земли в пределах границ Польши. Об этом заявил председатель Национального банка страны Адам Глапинский. По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.

По словам главы Нацбанка, если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ.

«Создание ЕС выражает „имперские, экономические интересы Германии“», — цитирует Галипинского РИА Новости.

Ранее Премьер-министр Польши Матеуш  Моравецкий заявил, что страна завершила подсчет репараций, которых намерена добиться от Германии за ущерб во время Второй Мировой войны и теперь занимается переводом соответствующего отчета. При этом власти ФРГ в течении последних нескольких лет неоднократно подчеркивал, что уже в достаточном количестве возместили весь ущерб не собираются платить Польше снова.

#фрг #польша
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