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Глава Пестрецов поздравил маму Героя России Ивана Додосова с днем рождения
Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов поздравил мать Героя России Ивана Додосова с днем рождения. Поздравления и фотографии руководитель разместил на своих страницах в социальных сетях.
«Сегодня свой день рождения отмечает мама Героя Российской Федерации Ивана Алексеевича Додосова — Татьяна Николаевна Додосова», — сообщил он.
Ильхам Кашапов пожелал матери героя крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и семейного благополучия.
«Пусть сбываются все ваши мечты, воплотятся в реальность планы. Пусть в вашей жизни всегда царят любовь и гармония. Желаю, чтобы жизнь ваша была полна ярких счастливых моментов. А рядом пусть всегда будут любящие, надежные люди», — написал глава района.
От лица администрации района и от себя он выразил благодарность за достойное воспитание Ивана Додосова.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Telegram-канал Ильхама Кашапова
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