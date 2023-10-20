Глава Пестрецов отреагировал на просьбу жены бойца СВО спилить аварийные деревья

В личные сообщения главе Пестречинского района РТ Ильхаму Кашапову написала жена мобилизованного бойца с просьбой спилить аварийные деревья у дома.

После обращения руководитель муниципалитета осуществил рабочий выезд в село Кощаково на улицу Ясная.

«Было принято решение спилить десять деревьев в ближайшее время», — рассказал глава в своем Telegram-канале.

Ранее, в начале октября, Ильхам Кашапов совместно с представителями исполкома навестил семью мобилизованного бойца в деревне Люткино. Руководитель муниципального образования с помощниками наколол и сложил дрова, привез продукты. Также гости осмотрели печь, в скором времени ее отремонтируют.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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