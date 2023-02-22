Глава Пестречинского района заявил об острой нехватке кадров во всех ведущих отраслях

В Пестречинском районе Татарстана остро стоит вопрос с нехваткой кадров практически во всех ведущих отраслях — в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, а также в муниципальных органах власти. Об этом на отчетной сессии заявил глава муниципального образования Ильхам Кашапов.

«Необходима качественная профориентационная работа, нужно растить своих специалистов. Отдел образования уже начал работать в данном направлении — открывает педагогические классы для подготовки будущих учителей», — отметил он.

Далее Кашапов обратил внимание на необходимость совместно с Центральной районной больницей начать работу по подготовке студентов медицинских вузов.

«Ежегодно мы строим фельдшерско-акушерские пункты, а работать в итоге там некому», — заявил глава района.

Также Кашапов добавил, что с большим трудом удалось сохранить филиал авиационного колледжа.

«Руководителю филиала совместно со всем педагогическим коллективом уже сейчас нужно начинать работать по выполнению контрольных цифр приема, чтобы наши ребята обучались здесь и затем оставались трудиться в хозяйствах района. Отделу образования в текущем году необходимо продолжить работу по сохранению татарского языка. Особое внимание необходимо уделить трудовому воспитанию подрастающего поколения, а также усилить работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья», — поручил он.

В Пестречинском районе детские сады посещают 2 915 воспитанников, в школах обучаются 7 457 детей. По сравнению с прошлым учебным годом увеличился охват детей дошкольным образованием, это связано с введением в эксплуатацию двух новых детских садов в начале 2022 года общей мощностью 340 мест, а также созданием на их базе 230 дополнительных мест за счет средств муниципального бюджета. Несмотря на это, очередность в детские сады имеется и составляет для категории от трех до семи лет 713 детей.