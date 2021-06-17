Глава Пестречинского района взял под контроль новый парк, пострадавший от рук детей

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов посетил село Богородское и осмотрел парк «Яблоневый сад», который пострадал от рук детей. Руководитель провел разъяснительную беседу со школьниками и взрослыми, которые в этот момент присутствовали на площадке, продемонстрировал им на своем мобильном телефоне видеозаписи с камер наблюдения.

На кадрах видно, как местные школьники по частям разбирают сцену, откручивают болты, ломают детские карусели и горки.

«Это вандализм, одним словом. Также видно, что взрослые, мамы с детьми ничего не говорят, а проходят мимо! Эти записи мы показать и опубликовать не можем, поскольку на них дети», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Посмотрев видео, дети сказали, что знают этих школьников, и заверили, что сами так поступать никогда не будут, а если и станут свидетелями такого безобразия, то обязательно сделают замечание хулиганам. К работе с детьми также привлекли администрацию местной школы.

Общественное пространство было возведено в конце прошлого года по национальному проекту «Жилье и городская среда». Уже в июне местные жители стали жаловаться в социальных сетях на его запущенное состояние и поломанные конструкции, призвав администрацию Богородского поселения «задуматься и навести порядок».

«Местные жители сами выбрали место, проголосовали за его строительство, согласовали проект с архитекторами. По национальному проекту на строительство „Яблоневого сада“ было выделено 16 млн рублей. Это значит, что парк людям нужен, однако в этой ситуации пришлось столкнуться с равнодушием жителей, которые предпочли не связываться с юными вандалами. Обращаем внимание, что парк оборудован камерами видеонаблюдения, и все они просматриваются», — поделился источник.

Администрация района дала поручение в кратчайшие сроки исправить все замечания, также определен и назначен рабочий по обслуживанию парка.

«Этот человек будет отвечать за полив растений, сбор мусора, должен будет следить за исправностью освещения и конструкций, делать мелкий ремонт. Рабочий уже приступил к своим обязанностям», — уточнил собеседник агентства.

Такие же работники будут трудиться еще в трех парках, возведенных по национальным проектам: в селах Кощаково, Шали и Ленино-Кокушкино. Средства для оплаты штатного рабочего выделены из бюджета района, он будет следить за парком только в летний период.

«Уважаемые жители! Это наши дети, и мы должны их научить бережно относиться к окружающей территории. Свои недочеты мы исправим, а вот поведение детей на площадке мы исправить не можем. Поэтому призываем и просим жителей поговорить с детьми и относиться бережно к тому, что уже есть и построено», — обратились к пестречинцам в администрации муниципалитета.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.