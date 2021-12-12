Глава Пестречинского района подарил девочке с ограниченными возможностями планшет

В Декаду инвалидов глава Пестречинского района Ильхам Кашапов вручил Анне Шараповой с ограниченными возможностями здоровья планшет для учебы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Анюта живет в селе Пестрецы вместе со своей семьей, с рождения ей поставили диагноз ДЦП. Благодаря постоянным занятиям и реабилитации девочка почти ни в чем не уступает сверстникам и в этом году поступила в первый класс. Четыре раза в неделю к ней приходит учитель.

Глава района познакомился с Анютой почти год назад. Тогда в рамках республиканской акции «Елка желаний» он сорвал карточку с ее именем и исполнил мечту девочки — она хотела получить куклу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».

Ильхам Кашапов вновь навестил юную жительницу района и отметил, что она очень старается в учебе, виден ее прогресс. Анюта похвалилась своими успехами в учебе, показала рабочие тетради и поделилась впечатлениями. Глава отметил, что у нее очень красивый почерк.

Ее любимый предмет — окружающий мир, в будущем она мечтает стать ветеринаром. Также Анюта рассказала, что она ухаживает за питомцами — кошкой, собакой, рыбками. Планшет ей пригодится, чтобы смотреть видео с разными животными.

На вопрос о новогоднем желании девочка ответила, что в этом году хочет получить сладкий подарок.