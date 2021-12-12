Глава Пестречинского района подарил девочке с ограниченными возможностями планшет
В Декаду инвалидов глава Пестречинского района Ильхам Кашапов вручил Анне Шараповой с ограниченными возможностями здоровья планшет для учебы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Анюта живет в селе Пестрецы вместе со своей семьей, с рождения ей поставили диагноз ДЦП. Благодаря постоянным занятиям и реабилитации девочка почти ни в чем не уступает сверстникам и в этом году поступила в первый класс. Четыре раза в неделю к ней приходит учитель.
Глава района познакомился с Анютой почти год назад. Тогда в рамках республиканской акции «Елка желаний» он сорвал карточку с ее именем и исполнил мечту девочки — она хотела получить куклу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце».
Ильхам Кашапов вновь навестил юную жительницу района и отметил, что она очень старается в учебе, виден ее прогресс. Анюта похвалилась своими успехами в учебе, показала рабочие тетради и поделилась впечатлениями. Глава отметил, что у нее очень красивый почерк.
Ее любимый предмет — окружающий мир, в будущем она мечтает стать ветеринаром. Также Анюта рассказала, что она ухаживает за питомцами — кошкой, собакой, рыбками. Планшет ей пригодится, чтобы смотреть видео с разными животными.
На вопрос о новогоднем желании девочка ответила, что в этом году хочет получить сладкий подарок.
Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.