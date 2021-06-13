Глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов наградил батыров сева

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов наградил батыров сева на Сабантуе, который развернулся в сосновом бору на стадионе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По итогам весенне-полевых работ 2021 года победителем трудового соперничества среди механизаторов района и обладателем звания «Сабан Батыры-2021» стал тракторист Ильшат Ахметов. Пестречинец работает в компании «Ак Барс Пестрецы». На тракторе марки МТЗ-1221 он выполнил 72 нормо-смен.

Награду — Почетную грамоту главы Пестречинского района, барана и денежный приз — он получил из рук Ильхама Кашапова.

Среди механизаторов, работавших на посевных комплексах, победителями трудового соперничества стали Павел Андриянов — тракторист ООО «Ак Барс Пестрецы», выполнивший на комплексе «Хорш-12» посев на площади 3175 га с объемом работ на 54,1 нормо-смен.

Второе место завоевал Ильнар Камалиев — механизатор ООО «Пестрецыагрохим», выполнивший посев на посевном комплексе «Хорш-Пронто» на площади 1789 га, с объемом работ на 35,5 нормо-смен. Третье — Радиф Кашапов — тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «Шали-агро», выполнивший на посевном комплексе «Хорш-8» посев на площади 1551 га с объемом работ на 37 нормо-смен. Все отличившиеся механизаторы получили денежные призы.

В этом году в Пестрецах развернулись масштабные гуляния. Впервые в районе состоялся парад народностей, который был посвящен Году родных языков и народного единства и в котором приняли участие 36 местных народно-культурных автономий в районе.

Праздник посетили депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва Мурад Гадыльшин и Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Омбудсмен зачитала поздравление от Президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором руководитель республики пожелал всем крепкого вам здоровья, счастья и благополучия.

На главной сцене выступали пестречинские таланты, а также известные татарские артисты — Ильназ Сафиуллин и Рифат Зарипов. Зрелищные поединки развернулись на майдане. Абсолютным батыром Пестречинского района РТ стал Андрей Чиндин, который работает директором универсального спортивного зала «Меша» в селе Пестрецы.