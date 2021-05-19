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Ру Тат
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19 мая 2021  10:00
Эльза Кузнецова

Глава Пестречинского района: Проводить реконструкцию сетей водоснабжения нужно комплексно

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Проблему острой нехватки воды в населенных пунктах Пестречинского района затронул во время прямого эфира в Instagram глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«Ввиду интенсивного строительства нагрузка на водопроводные сети ежегодно растет, остро стоит проблема нехватки воды в таких населенных пунктах как Пестрецы, Куюки, Богородское, Шигалеево, Камыш», — уточнил он.

В 2020 году произведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1770 метров (из них в селе Пестрецы — 800 метров, в селе Ленино-Кокушкино — 970 м). 

«Это, конечно, ничтожно мало, так как протяженность водопроводных сетей составляет более 420 км, из них в ветхом состоянии около 225 км, протяженность канализационных сетей составляет более 65 км, из них в ветхом состоянии почти половина (30 км)», — отметил Кашапов. 

«Для решения вопроса ремонта и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения требуется комплексное решение. Здесь без поддержки из республиканского бюджета нам будет сложно справиться», — сказал глава муниципалитета. 

На сегодняшний день Ильхам Кашапов проводит встречи с собственниками земель поселка «Новые Салмачи», с представителями Управляющих компаний и обсуждает вопросы, касающихся системы водоснабжения. В Новых Салмачах ведутся работы по улучшению качества воды, а также переговоры по установке пункта продажи питьевой воды.

В Камыше отремонтирована скважина, заполнена водой, работает без перебоев. На следующей неделе планируется произвести ревизию и ремонт второй, также ведутся переговоры с застройщиками Богородского сельского поселения о бурении дополнительной скважины.

«Мы постараемся не допускать перебои с водой», — пообещал глава района.

пестречинский район водоснабжение
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