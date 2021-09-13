Глава Пестречинского района поручил устранить недочеты по программе «Наш двор»

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов объехал дворы, где в этом году проводятся работы по программе «Наш двор». Совместно со старшими по домам он осмотрел дворы многоквартирных домов в селах Пановка, Старое Шигалеево и Кулаево. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

В первых двух населенных пунктах дорожные работы на стадии завершения. Во дворах села Кулаево завершается установка бортовых камней, далее планируется укладка песчаного основания и щебенки. Данные виды работ осталось завершить в одном из дворов. После этого комплексно во всех дворах будут обустраивать асфальт, а также устанавливать освещения и малые архитектурных форм. Асфальтовые работы планируется начать со следующей недели.

В Кулаево реконструкция дворов проходит в рамках комплексного благоустройства. Сначала специалисты провели реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения за счёт района, затем приступили к дорожным работам.

Во время объезда были выявлены и замечания, которые главой района было поручено устранить. «Замечания были высказаны по высоте бордюров, местах установки канализационных люков. Подрядчик в ближайшее время устранит все эти недочеты», — уточнили в пресс-службе.

В общей сложности в этом году в селах Старое Шигалеево, Пановка и Кулаево будет отремонтировано 19 дворов. На следующий год также планируется обновить 19 дворов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены 200 дворов для благоустройства в 2022 году.