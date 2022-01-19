Глава Пестречинского района: «Для меня Минтимер Шарипович — легендарная личность»

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в преддверии 85-летнего юбилея Минтимера Шаймиева поделился с ИА «Татар-информ», что считает первого Президента Татарстана легендарной личностью.

«Свой юбилей отмечает великий и уважаемый человек, не побоюсь этого слова — легендарная личность, занимающая весомое место в истории Татарстана. Роль Минтимера Шариповича в развитии нашего региона огромна. На своем примере он показал, каким должен быть руководитель многонациональной республики. Именно он определил правильный курс развития Татарстана, который и сейчас является привлекательным во многих отношениях», — отметил собеседник агентства.

Ильхам Кашапов рассказал, что ему пока не довелось лично встретиться с Минтимером Шариповичем, однако тот всегда был для него примером.

«Я всегда восхищался мудрой политикой Минтимера Шариповича. Хочется отметить его вклад в возрождение птицефабрики в Пестречинском районе, — заметил руководитель муниципалитета. — Все мы являемся свидетелями возрождения многих памятников культуры и строительства религиозных центров в республике. Эти проекты говорят о его бережном отношении к истории, заботе о будущем — о наших детях и их образовании. Те, кто с ним тесно работал и общался, отмечают его мудрость, простоту и в то же время особую интеллигентность и только ему присущую манеру общения — с интересом и глубоким проникновением в тему».

Ильхам Кашапов пожелал Минтимеру Шариповичу крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. «Пусть достижения и результаты Татарстана радуют, а нам остается только брать с Вас пример и достойно продолжать начатое!» — пожелал глава Пестречинского района РТ.