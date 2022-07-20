Глава Пентагона заявил, что военные действия на Украине находятся на решающей стадии

Военные действия на Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной помощи властям этой страны. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — подчеркнул руководитель Пентагона.

Своим видением ситуации американский министр поделился на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Украине. На этот раз совещание было организовано в виртуальном формате.

«Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — уверен глава военного ведомства США.

Остин также добавил, что страны Запада продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки украинской армии и что их содействие «приводит к подлинным переменам».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную поддержку украинской стороне. На этой неделе США объявят о новом пакете помощи, включающем реактивные системы залпового огня M142 HIMARS.