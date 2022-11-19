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Ру Тат
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Политика
19 ноября 2022  20:37

Глава Пентагона признал, что у России есть «впечатляющие вооружения»

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У России имеется производящие впечатление вооружения, предстоящая зима для Украины будет трудной. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Об этом передает ТАСС.  

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», – сказал глава Пентагона.

При этом он добавил, что «даже это не позволило российской стороне одержать верх на Украине». Ллойд также заверил, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву. 

Ранее New York Times писала, что лишь немногие западные чиновники имеют четкое представление о состоянии ракетного арсенала РФ. Должностные лица Украины и стран Запада на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы истощаются, но ВС России при этом продолжают регулярно наносить массированные ракетные удары.

 

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