Глава Пентагона признал, что у России есть «впечатляющие вооружения»

У России имеется производящие впечатление вооружения, предстоящая зима для Украины будет трудной. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Об этом передает ТАСС.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», – сказал глава Пентагона.

При этом он добавил, что «даже это не позволило российской стороне одержать верх на Украине». Ллойд также заверил, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Ранее New York Times писала, что лишь немногие западные чиновники имеют четкое представление о состоянии ракетного арсенала РФ. Должностные лица Украины и стран Запада на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы истощаются, но ВС России при этом продолжают регулярно наносить массированные ракетные удары.