Глава Пентагона Остин заявил, что бесполетная зона над Украиной могла бы привести к войне

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью телеканалу NBC, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы повлечь за собой военный конфликт США с Россией, передает РИА Новости.

По его словам, американский президент четко дал понять, что военные США не будут воевать на Украине.

«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», — пояснил глава оборонного ведомства.

Идею создания бесполетной зоны над Украиной, где Россия проводит военную специальную операцию администрация США неоднократно отвергала. Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона стала бы шагом в правильном направлении, однако чревато потенциальной военной конфронтацией с Россией, так как для обеспечения такой зоны необходимо развертывание американских вооруженных сил.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.