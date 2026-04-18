Глава парламента Хабаровского края Николай Шевцов ознакомился с работой Госсовета РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов в ходе рабочей поездки в Казань посетил Государственный Совет Татарстана, где встретился с председателем комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягатом Хусаиным. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Стороны обсудили развитие межпарламентского взаимодействия, в том числе на уровне профильных комитетов законодательных собраний двух регионов. Отмечается, что сотрудничество между парламентами Татарстана и Хабаровского края имеет давнюю историю: соответствующий протокол был подписан еще в декабре 1996 года, и хабаровские депутаты стали одними из первых, с кем Госсовет Татарстана оформил такие договоренности.

В рамках визита Шевцов ознакомился с работой республиканского парламента: посетил парламентский центр и Музей парламентаризма, а также изучил деятельность комитетов, комиссий, фракций и депутатских групп.

Программа поездки включила и культурную часть. В сопровождении исполняющего обязанности председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова он побывал в Национальной библиотеке республики, где ему рассказали об истории учреждения, цифровых решениях и особенностях инфраструктуры.

Гость осмотрел читальные залы и другие пространства, а также выставку фотографий Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», где представлены 120 снимков финалистов конкурса – работы 98 авторов из 19 стран.

В завершение визита Шевцов планирует посетить Казанский Кремль, Собор Казанской иконы Божией Матери, а также музеи и исторические объекты Старо-Татарской слободы.