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Глава парламента Крыма: за атакой на Крымский мост стоит «террористический режим Киева»
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за атакой на Крымский мост стоит «террористический режим Киева». В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект, подчеркнул он в своем телеграм-канале.
«По возмездию — будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений», – добавил парламентарий.
Жителей он призвал соблюдать спокойствие, напомнив, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало.
«<...> Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы. Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся», – подчеркнул Константинов.
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