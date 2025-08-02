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Происшествия 2 августа 2025 12:54

В Татарстане глава отдела предприятия пойдет под суд за присвоение надбавок подчиненных

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Бывший начальник отдела одного из предприятий в Татарстане обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом 2024 года сотрудникам предприятия была проведена индексация заработной платы. После этого начальник отдела собрал коллектив и предложил передавать ему разницу в начисленных средствах, чтобы в последующем использовать их для хозяйственных нужд. Таким образом он получил от четырех подчиненных более 1 млн рублей.

Махинации удалось обнаружить благодаря совместной работе следователей республиканского СК и сотрудников МВД Татарстана.

Уголовное дело направлено в суд.

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