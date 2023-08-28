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Хоценко – Путину: «Омская область стала лидером промпроизводства в Сибири»
Омская область на сегодняшний день входит в топ-5 промышленных регионов России, заявил губернатор Виталий Хоценко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что рост по индексу обрабатывающего производства увеличился на 7%.
«Что касается промышленности, то, слава богу, сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на семь процентов. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается», – цитирует главу региона пресс-служба Кремля.
Выручка по обрабатывающей промышленности в Омской области в этом году достигла 50 млрд рублей, что в два раза превосходит показатели 2022 года, добавил губернатор. По его словам, именно это направление в регионе является ключевым.
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