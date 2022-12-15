Глава офиса Зеленского назвал смешными призывы к переговорам России и Украины

Организация российско-украинских переговоров станет не первым, а последним шагом к миру. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в колонке для журнала The Economist.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что должно состояться, прежде чем в Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой», — заметил политик.

Такое понимание сложившейся ситуации Ермак объяснил тем, что призывать стороны конфликта к диалогу «смешно», пока Россия, по его словам, «признает само право Украины на существование как суверенного государства».

Глава офиса украинского лидера уверен, что переговорам должна предшествовать реализация «формулы мира», которую Президент Украины Владимир Зеленский представил участникам саммита «Большой двадцатки» в ноябре.

При этом власти России заявляют, что Украина не хочет и не может вести диалог, а риторику руководства соседней стороны называют «воинственной, русофобской и агрессивной». Так, 6 декабря пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заметил, что не видит перспектив каких-либо переговоров до достижения «целей специальной военной операции».