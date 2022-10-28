Глава одного из поселений Алексеевского района РТ ушел добровольцем защищать Родину

Руководитель Сахаровского сельского поселения в Алексеевском районе Вячеслав Мигушин решил стать добровольцем и встал в строй рядом с мобилизованными земляками. Об этом пишет газета «Заря».

«Ухожу добровольцем защищать Родину. Вы нас поддержите, а там мы уж вас не подведем. Не могу остаться в стороне, когда Родине нужна посильная помощь каждого из нас. Верю в правду и в Победу. Наши деды дошли до Берлина и вернулись домой. И мы вернемся», — высказал он свою позицию.

Его добровольческий порыв отметил глава района Сергей Демидов и поблагодарил за смелость и патриотизм.

Что такое честь и долг, Вячеслав Мигушин знает хорошо. В прошлом он спасатель, не раз приходил на помощь людям в самый непростой для них час. Участвовал в поисках погибших после крушения теплохода «Булгария». Имеет государственные награды — «Медаль за спасение погибавших», нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Дома Вячеслава ждут жена и трое детей, младшему из которых всего девять месяцев. Кстати, его дед в годы Великой Отечественной войны дошел до Берлина.

Сегодня в Алексеевском проводили на учебный полигон четвертую команду мобилизованных. Со словами поддержки к ребятам также обратились председатель Совета аксакалов Алексеевского мухтасибата Нургаян Исхаков и протоиерей Илья Маташов, который окропил защитников Родины святой водой, вручил им иконки и нательный крестик.

Под звуки марша « Прощание славянки» автобусы отправились в Казань.