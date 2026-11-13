Глава НХЛ не исключил, что федерации изменят позицию по России

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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не исключил, что часть федераций, ранее отказавшихся от игр со сборной России, пересмотрит свою позицию.

Об этом функционер заявил в интервью Yle.

«Вполне возможно, что некоторые федерации, отказавшиеся от встреч с Россией, изменят свою позицию», — приводит слова Беттмэна Yle.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям. После этого национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России — в связи с решением CAS о допуске российских команд.