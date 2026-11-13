Глава НХЛ не исключил, что федерации изменят позицию по России
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не исключил, что часть федераций, ранее отказавшихся от игр со сборной России, пересмотрит свою позицию.
Об этом функционер заявил в интервью Yle.
«Вполне возможно, что некоторые федерации, отказавшиеся от встреч с Россией, изменят свою позицию», — приводит слова Беттмэна Yle.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям. После этого национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии выступили с заявлением о бойкоте матчей со сборной России — в связи с решением CAS о допуске российских команд.