Глава Нурлатского района вернулся из гуманитарной поездки в зону СВО

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Глава Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев вернулся из гуманитарной поездки в зону спецоперации, туда он ездил с представителями «Боевого братства».

Земляки — бойцы СВО знают Ишкинеева как активного волонтера: он лично отправил им квадрокоптер, волонтерской группе передал дегидратор.

«Всем здравия желаю. Привезли технику, технические средства, всё необходимое бойцам», — сказал он в видеообращении, записанном после разгрузки гуманитарной помощи в расположении полка 430.

Вместе с гуманитарным грузом делегация доставила бойцам и именные посылки — их адресаты сегодня находятся по всей линии фронта.

К очередной поездке «Боевого братства» тщательно подготовились и волонтерские группы. Как говорит организатор «Вкусняшек для Победы» Елена Алексеева, «благодаря каждой капельке помощи нурлатцев собрали реку помощи для наших защитников».

«В нашем суровом и прагматичном мире так важна помощь и поддержка. Искренняя и сердечная благодарность нашим хозяюшкам, „сушистам“, феям десертов, которые работают 24/7», — поделилась она.

Результаты их труда впечатляют. На передовую отправили 356 коробок с 13 тыс. порциями супов, каш, реторт-пакетов. Тыловики стараются разнообразить меню бойцов, и в этот раз они «наварили» борща (4 тыс. порций), щей, рассольника, харчо, лапши. Всегда нахваливая бойцы принимают и вторые блюда от них. Предусмотрено даже третье: было подготовлено более 40 коробок с десертом, компотом и чаем.

Готовилась к этой поездке и группа Татьяны Ямугиной «Шьем для наших». Своей заботой они охватили не только бойцов, которые находятся на передовой — сшитые ими госпитальные подушечки — «косточки», «бублики» — помогают раненым бойцам в госпиталях, которые вынуждены продолжительное время находиться в лежачем положении без движения.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Наряду с опознавательными повязками «свой-чужой» умелыми рукам швей сшиты полотенца, 400 штук нижнего белья, 135 футболок. Волонтеры уверены, что пригодятся и спасательные веревки, и банданы, окопные свечи, которые и в этот раз готовили с надеждой на скорую Победу. А символичные тряпичные чебурашки поднимут бойцам настроение.

«Только благодаря сплоченный работе мы закупаем ткани, шьем и отправляем всё необходимое нашим защитникам», — говорит координатор волонтерского движения Татьяна Ямугина.

Такое старание хоть сколько-нибудь облегчить быт бойцов всегда находит ответную реакцию. На этот раз медицинские работники госпиталя в Луганске записали видеообращение и отправили нурлатцам.

«Выражаем огромную благодарность за гуманитарную помощь „Боевому братству“, Татарстану. Спасибо, что поддерживаете нас, помогаете нам. Победа будет за нами», — сказала медсестра Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.