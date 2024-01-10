Глава Нурлатского района Татарстана встретился с участниками СВО

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Глава Нурлатского района Татарстана и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дамир Ишкинеев встретился с участниками специальной военной операции, которые несколько дней назад приехали в краткосрочный отпуск.

Для бойца с позывным Айс это первый отпуск. На службу по контракту он отправился в мае прошлого года, а сейчас 24-летний военнослужащий в ожидании главного события в жизни — рождения ребенка.

«Мы все за вас переживаем и ждем возвращения. Внимательно следим за новостями. Спасибо большое за то, что стоите на страже Отчизны и отстаиваете интересы нашей страны», — обратился к бойцам Дамир Ишкинеев.

В ходе разговора военнослужащие высказали несколько просьб к руководству муниципалитета. Один из бойцов попросил оказать содействие в получении водительских прав. В свою очередь организатор волонтерских поездок Владислав Кузьмин отметил, что военным на передовой необходима новая станция спутниковой связи, так как прежняя вышла из строя из-за очередного обстрела со стороны противника.

В завершение встречи военнослужащие выразили искреннюю благодарность руководству района и всем нурлатцам за всестороннюю поддержку, в том числе за регулярное оказание помощи.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.