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Глава Нурлатского района сообщил о развертывании штаба по ликвидации ЧС после взрыва газа
Предположительно произошел взрыв газового баллона на улице Заводская. В настоящее время возгорание 22-х квартирного дома ликвидировано, сообщил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.
«Все специальные службы, администрация района и города находятся на месте. Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Организовано помещение для эвакуации и питания пострадавших в спортивной школе "Ледок". Ситуация находится на контроле руководства района», – написал Ишкинеев в Telegram-канале.
Напомним, в результате взрыва газа пострадали два человека, ещё один человек погиб. Возгорание площадью 80 квадратных метров оперативно ликвидировали пожарные.
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