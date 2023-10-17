Глава Нурлата на пикете «ВСЕ СВОИ»: «Сейчас на контрактную службу идет молодежь»

Фото: Сирень Самерханова

В Нурлате прошел патриотический марафон в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Глава района Дамир Ишкинеев встретился с военнослужащими, приехавшими в краткосрочный отпуск.

Руководитель муниципального образования интересовался службой бойцов, их бытом на передовой, расспросил, не нужна ли помощь близким родственникам. Здесь же организатор-волонтер Владислав Кузьмин рассказал о последней поездке, с которой вернулся в минувшее воскресенье.

Фото: Сирень Самерханова

Патриотический марафон продолжился на центральной площади. Глава района рассказал о контрактной службе, мерах поддержки.

«Сейчас на контрактную службу идет молодежь. На сегодняшний день контракт подписали более 80 нурлатцев», — сказал он.

Фото: Сирень Самерханова

Подробные разъяснения по контрактной службе дал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Казань Ришат Мингулов. Здесь же нурлатцы, отслужившие в армии, вспомнили армейские навыки — разбирали и собирали автомат. Желающие сдавали нормативы ГТО.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Фото: Сирень Самерханова

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.