Глава НСПК рассказал о перспективах развития международной платежной системы «Мир»

Концепция единого розничного платежного пространства стран ЕАЭС сегодня функционирует достаточно эффективно. Об этом на международном форуме «Банки России — ХХI век» заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Владимир Комлев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Концепция единого розничного платежного пространства стран СНГ и ЕАЭС работает в полной мере. В начале сентября проходила конференция партнерских систем стран СНГ. Я могу сказать, что все собрались не просто так, а обменивались опытом. Самое главное, что теперь это не только карты системы „Мир“, которые принимаются, например, в банке Армении или Белоруссии. Это карты, которые принимаются через НСПК, через наши центры. Мы эту платформу называем „Мир International“», — рассказал он.

Глава НСПК уточнил, что данная платформа начала активно развиваться. «Сейчас идет речь о десятках миллионов рублей в обороте — это движения на уровне локальных платежных систем с расчетами в национальных валютах. Также это та платформа, которая выстроена и начинает развиваться. Мы считаем, здесь есть хорошие перспективы для развития и становления карты „Мир“ в процессе мощностей как полноценной, международной, объединяющей вокруг себя целый ряд дружественных стран платежной системы», — заключил Комлев.