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Ру Тат
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Экономика
22 сентября 2022  13:26
Эльвира Зайнулина

Глава НСПК рассказал о перспективах развития международной платежной системы «Мир»

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Концепция единого розничного платежного пространства стран ЕАЭС сегодня функционирует достаточно эффективно. Об этом на международном форуме «Банки России — ХХI век» заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев

Владимир Комлев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Концепция единого розничного платежного пространства стран СНГ и ЕАЭС работает в полной мере. В начале сентября проходила конференция партнерских систем стран СНГ. Я могу сказать, что все собрались не просто так, а обменивались опытом. Самое главное, что теперь это не только карты системы „Мир“, которые принимаются, например, в банке Армении или Белоруссии. Это карты, которые принимаются через НСПК, через наши центры. Мы эту платформу называем „Мир International“», — рассказал он.

Глава НСПК уточнил, что данная платформа начала активно развиваться. «Сейчас идет речь о десятках миллионов рублей в обороте — это движения на уровне локальных платежных систем с расчетами в национальных валютах. Также это та платформа, которая выстроена и начинает развиваться. Мы считаем, здесь есть хорошие перспективы для развития и становления карты „Мир“ в процессе мощностей как полноценной, международной, объединяющей вокруг себя целый ряд дружественных стран платежной системы», — заключил Комлев. 

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#платежная карта мир
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