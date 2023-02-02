Глава Новошешминского района встретился с семьями мобилизованных

Неравнодушные жители Новошешминского района, в том числе предприниматели и фермеры, помогли собрать и передать в зону СВО гуманитарные грузы на 10 млн рублей. Поставки формируются с учетом просьб военнослужащих, рассказал на встрече с семьями бойцов глава района Вячеслав Козлов.

В мероприятии приняли участие волонтеры, вернувшиеся после передачи груза на передовую. В ближайшее время они вновь отправятся в путь, чтобы передать помощь землякам.

Как рассказал Козлов, в зону СВО передаются, генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры и автомобили «Нива», а также адресные посылки. В то же время их семьям помогают с приобретением лекарств, заготовкой дров и решением других проблем.

«При формировании гуманитарных грузов прежде всего надо ориентироваться на потребности бойцов. Исключительно важно, чтобы наши ребята понимали, что здесь, на родине, их всегда готовы поддержать, помочь всем необходимым», — подчеркнул он.

С семьями военных также поговорили контрактники, которые участвовали в спецоперации и до начала мобилизации.

«Пишите ребятам письма, присылайте фотографии, это очень греет душу и поднимает боевой дух», — посоветовал один из них.

Во время встречи родственники военнослужащих могли обратиться с вопросом не только к главе района, но и представителям социальных служб.

Фото: администрация Новошешминского района