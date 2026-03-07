Глава Новошешминского района встретился с матерями и женами героев СВО

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

В Новошешминском районе прошла встреча главы муниципалитета Егора Тарнавского с матерями, женами и сестрами военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация муниципального района.

Мероприятие состоялось накануне Международного женского дня в неформальной и доверительной обстановке.

«Мы хотим сделать этот праздник для вас чуточку светлее. Мы всегда вас поддержим, если понадобится какая-то помощь. Мы всегда рядом», – сказал Егор Тарнавский. Глава района поинтересовался насущными проблемами, спросил, какая помощь требуется семьям в первую очередь. Однако главными темами стали не бытовые вопросы, а память и человеческие истории.

Женщины рассказали о своих героях – об их характерах, привычках и мечтах. Мама Алексея Лапшина, с трудом сдерживая слезы, поделилась словами сына: «Вот дадут повестку – пойду, прятаться я не буду».

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Супруга Павла Татьяна рассказала: «Теперь моя старшая дочь говорит, что, как только вырастет, пойдет защищать, как папа. Когда он уходил, поставил меня перед фактом».

В ходе встречи Егор Тарнавский поделился и своей личной историей, рассказав, что его отец был военным и ему знаком дух армейского братства и военного долга.

Глава района передал родным бойцов заслуженные ими государственные награды.

Медаль «За отвагу» и медаль «За храбрость» II степени, которыми был награжден Денис Шарыпин, были вручены его супруге Гулие. Медаль «За отвагу», полученную Сергеем Стариковым, передали его маме – Валентине Михайловне.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Эта встреча объединила женщин разного возраста, чьи судьбы теперь навсегда вписаны в историю страны. Их объединяет главное – гордость за своих мужчин, которые приняли решение защищать Родину.

Глава района также отметил, что работа по поддержке семей бойцов будет продолжаться дальше: в Новошешминском районе уже запланированы различные мероприятия – от адресной помощи в решении бытовых вопросов до организации совместных встреч и культурных событий, чтобы матери, жены и дети героев всегда чувствовали внимание и искреннюю заботу.