Глава Новошешминского района рассказал о кадровой политике

Средний возраст сотрудников в администрации Новошешминского района Татарстана сейчас составляет 33-34 года. Свободных вакансий практически нет, сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура глава района Егор Тарнавский.

«Продолжается формирование корпоративной культуры внутри администрации. Средний возраст сотрудников снизился на восемь лет – до 33-34 лет. Текучесть кадров мы остановили. На сегодня есть лишь две вакансии водителей в системе органов местного самоуправления», – отметил он.

Тарнавский также сообщил, что сейчас ведётся работа о включении в программу Раиса РТ на следующий год 10-11 объектов для модернизации, строительства и реконструкции.

«Проекты согласованы либо в высокой степени готовности», – добавил он.