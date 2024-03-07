Глава Новошешминского района поздравил с наступающим 8 Марта матерей участников СВО

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов поздравил с наступающим Международным женским днем матерей участников специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед 8 Марта руководитель муниципалитета навестил Надежду Хорькову из села Слобода Екатерининская — участниками спецоперации являются два ее сына: Дмитрий и Александр.

Дмитрий был мобилизован, Александр работал главой сельского поселения, но после поездки к брату с шефской помощью решил заключить контракт с Министерством обороны. «Он мне сказал: Мама, кто, если не я? Там мои сослуживцы, я не могу здесь отсиживаться», — рассказала она.

Дмитрий и Александр ранее уже служили в армии и были офицерами. Супруга Александра Мария решила последовать его примеру, подписала контракт и скоро отправится в зону спецоперации. Ее глава района тоже поздравил с Международным женским днем.

Навестил Вячеслав Козлов и Людмилу Белькову, живущую в небольшой деревне Новопоселеная Лебедка. Ее сыновья Артемий и Александр после начала широкомасштабных боевых действий подписали контракты с Минобороны.

Руководитель муниципалитета вручил родственницам бойцов цветы и подарки, пожелал скорейшей встречи с ними, большого терпения и крепкого здоровья, а также обсудил необходимую помощь.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

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Фото и видео предоставлено пресс-службой Новошешминского района РТ.