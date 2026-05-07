Глава Новошешминского района Егор Тарнавский встретился с ветеранами СВО

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский встретился с ветеранами специальной военной операции в Молодежном центре района. Встреча прошла накануне Дня Победы и была посвящена вопросам, с которыми военнослужащие сталкиваются после возвращения к мирной жизни.

В обсуждении также участвовали председатель организации «Боевое содружество» Виктор Калмыков и социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Снежана Маланчева. Во время круглого стола ветераны смогли лично задать интересующие их вопросы.

Участники встречи говорили о трудоустройстве, оформлении мер поддержки, открытии собственного дела и прохождении медицинской реабилитации.

Егор Тарнавский отметил, что районные власти намерены помогать бойцам адаптироваться к гражданской жизни. По его словам, поддержка касается как поиска работы и оформления документов, так и помощи тем, кто хочет начать собственный бизнес.

Ветераны также поделились личными историями о службе и о том, почему приняли решение встать на защиту страны. Один из участников встречи, ветеран по имени Альфред, подчеркнул, что Родину нужно любить и защищать. Эти слова стали одной из ключевых тем разговора в преддверии 9 Мая.

В завершение встречи Егор Тарнавский поблагодарил бойцов за мужество и стойкость. Он сообщил, что все озвученные обращения возьмут в работу и будут рассматривать в индивидуальном порядке.