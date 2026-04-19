Глава Новошешминского района доставил гуманитарный груз бойцам в зону СВО

Фото: администрация Новошешминского района

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский вместе с волонтерами доставил гуманитарную помощь военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщили в администрации муниципалитета.

Гуманитарный конвой преодолел сотни километров, чтобы передать привет с малой родины в Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

Жители Новошешминска передали бойцам автомобиль «УАЗ», генераторы, строительные материалы и инструменты для обустройства быта, комплекты авторезины, запасные части для ремонта техники, адресные посылки и письма от школьников.

Военнослужащие поблагодарили всех жителей за оказанную помощь и постоянную заботу. Тарнавский отметил, что поддержка земляков в зоне СВО остается безусловным приоритетом для района.