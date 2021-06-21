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21 июня 2021  17:05
Сельвина Илькаева

Глава «Норникеля» доложил Путину о планах развития компании

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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным, сообщает пресс-служба Кремля. 

Потанин проинформировал Президента России о планах по дальнейшему развитию компании и рассказал о новых проектах. 

Председатель правления компании также представил Владимиру Путину доклад о том, как «Норникель» исполняет свои обязательства в социальной сфере.

«Норникель» — самый крупный производитель никеля и палладия в мире, а также ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Кроме того, компания занимается производством золота, серебра, иридия, селена и теллура.

Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), «Русал» (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

 

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