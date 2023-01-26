Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о разговорах с Путиным после начала спецоперации

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG, компании — оператора трубопровода «Северный поток — 2», Маттиас Варниг рассказал о беседах с Президентом России Владимиром Путиным после начала специальной военной операции на Украине в интервью немецкой газете Zeit.

По словам Варнига, он поинтересовался у российского лидера, каковы его цели. «Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска [стоят] у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса, или Харьков, или вся Украина? Или даже больше?» — спросил бизнесмен (разговоры почти всегда велись по-немецки, отмечает издание).

Путин, по утверждению Варнига, лаконично заметил в ответ на его вопрос: «Это государственная тайна». При этом он предложил собеседнику вместе с семьей перебраться в Москву, но тот тогда отказался от такого шага.

Кроме того, Варинг заметил, что в ходе другого разговора он сказал Путину: «Вы не выиграете войну, так как в ней не может быть победителей».

Вместе с тем предприниматель признался, что весной Президент РФ позвал его к себе в гости «по-настоящему» на несколько дней, и добавил, что он еще не определился с решением.

Помимо этого, перебравшийся на Канарские острова Маттиас Варниг назвал сам себя «токсичным». В Германии мало кто готов поддерживать с ним отношения, его счета заморожены, а кредитные карты заблокированы. «Заморожена» вся его жизнь, констатирует издание.

Маттиас Варниг с 1970-х годов работал в спецслужбе Германской Демократической Республики — Штази. По информации СМИ, в Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг занялся бизнесом. Позднее стал членом совета директоров ряда российских компаний, включая «Роснефть», и исполнительным директором Nord Stream 2 AG. Весной прошлого года он покинул совет директоров «Роснефти».