Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин встретился с семьями мобилизованных, проживающих в микрорайоне № 21. Встреча прошла накануне в Центре чтения и общения «Заман». Супруги и родственники мобилизованных мужчин затронули несколько важных вопросов – в частности, связанные с мерами поддержки, которые приняты в Нижнекамске и в целом в Татарстане, сообщает пресс-служба района.

Рамиль Муллин напомнил, что семьи мобилизованных освобождены от оплаты детского сада, учащиеся бесплатно питаются в школе, а также занимаются в кружках и секциях, посещают музеи, театры и концерты. Родственники имеют возможность получить психологическую помощь. Кроме того, продолжает работу горячая линия для семей мобилизованных. Обратиться можно по номеру 8 (8555) 350-350.

Также семей волнуют ситуации с оплатой услуг ЖКХ, устройством на работу, лечением детей. Рамиль Муллин отметил, что власти индивидуально подходят к каждой семье мобилизованных, важно, чтобы они на каждый вопрос получали оперативный ответ.

Вице-мэр Марина Камелина уточнила «Татар-информу», что в выходные администрация предоставляет автобус для семей мобилизованных. В прошлые выходные в «Казань Экспо» и на танковый полигон отправились 90 родных мобилизованных мужчин из второй так называемой волны.

Вдобавок к автобусам был отправлен «ларгус», груженный необходимыми предметами: топливными брикетами, шерстяными носками, теплым бельем, сладостями.

Кроме того, продолжается составление социальных паспортов семей, ведется закрепление семей среди депутатского корпуса разных уровней.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября.