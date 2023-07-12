Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин осмотрел усадьбу купцов Стахеевых

Усадьбу купцов Стахеевых, которая находится в посёлке Красный Ключ, осмотрел Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, сообщает газета «Республика Татарстан».

Старинная усадьба купцов Стахеевых – единственный образец архитектуры XIX века в Нижнекамске. Сегодня этот памятник, в котором жили дети известного купца, не эксплуатируется.

Рамиль Муллин отметил, что вопрос требует кардинальных решений, так как восстановление здания обойдется в 300 миллионов рублей.

Здание XIX века постройки на улице Садовой давно заброшено, однако оно имеет богатую историю. В 1890 году купец Иван Стахеев построил его для своей дочери Александры. Когда она вышла замуж за офицера Василия Чикина, дом стали называть особняком Чикиных. К постройке примыкал благоустроенный парк, были разбиты четыре оранжереи с редкими породами южных деревьев.

Революция внесла во внешний облик купеческой дачи свои коррективы: например, перед двухэтажным резным особняком поставили памятник Ленину. После Октябрьского переворота в разное время в доме располагались детский сад, школа, отделение милиции и поселковая администрация.