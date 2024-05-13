Муллина возмутило, что школьников редко приводят в музеи Нижнекамска

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил чаще проводить для детей и подростков экскурсии по музеям города.

Так, отметила на деловом понедельнике глава МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска» Лилия Гатауллина, за прошлый год площадку посетили 42 тыс. человек, в том числе 6 тыс. школьников.

По мнению главы района, последняя цифра очень мала, ведь в районе живут порядка 50 тыс. детей.

«У нас 35 тысяч школьников и 16 тысяч детсадовцев — это около 50 тысяч детей. 6 тысяч — очень мало. Каждый ребенок ежегодно должен посещать музеи. У вас очень большая экспозиция по каждому направлению. Каждый год он будет находить что-то новое для себя. Очень важно, чтобы мы через музейное дело доносили до каждого ребёнка потенциал города, района, традиции», — напутствовал Муллин.

Лилия Гатауллина заметила, что в музеях реализуются проекты для детей: «Гора самоцветов», «Час познания», литературная мастерская «Школа легенд», арт-встречи с деятелями искусства и культуры «Щедра на таланты родная земля», ежегодные акции «Ночь в музее», «Ночь искусств», площадки «Город мастеров» и «Татарское подворье» для Сабантуя.

По словам докладчицы, дети охвачены патриотическим воспитанием: работает ежегодная выставка «Родные лица Победы», фотовыставка «Фотография с дедом», акции «Была война, была Победа», лекторий «Не играйте, мальчики, в войну», ежегодная конференция, посвященная снятию блокады Ленинграда «Выжить вопреки» с приглашением представителей Совета ветеранов и представителей «Боевого братства».

В этом году провели совместную акцию с боевым братством «Все в музей» для участников спецоперации и их детей.