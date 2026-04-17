Глава Нижнекамского района получил медаль Z «Труженик тыла» от участника СВО

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев встретился с военнослужащим с позывным Кама, находящимся в краткосрочном отпуске. В ходе встречи стороны обсудили службу, текущую обстановку и вопросы поддержки бойцов.

Кама проходит службу с 2023 года, награжден медалью участника специальной военной операции и медалью Жукова.

Во время встречи военнослужащий вручил Беляеву медаль Z «Труженик тыла».

«Для меня большая честь получить эту награду. Это наша общая заслуга – всех нижнекамцев, которые помогают и поддерживают наших бойцов», – отметил глава района.

Беляев напомнил, что в Нижнекамском районе продолжается системная работа по поддержке участников СВО и их семей.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.